Шумят колени? Проверьтесь на остеоартрит. Вот почему

Недавнее исследование, охватившее 103 работы с участием более 36 000 человек, показало, что крепитация встречается у 41% населения. Хотя у 36% людей без травм коленей наблюдались шумы, это явление было более распространено среди тех, кто страдает от повреждений хряща или остеоартрита, встречаясь в 81% случаев.

Особое беспокойство вызывает то, что люди с крепитацией коленей в три раза чаще страдают диагнозом остеоартрита, что связано с ухудшением состояния суставов. Однако исследователи подчеркивают, что достоверность этих данных остается низкой, и призывают к дальнейшим исследованиям.

Ведущий автор исследования, Джамон Кауч, отметил, что, несмотря на потенциальный риск остеоартрита, большинству людей не стоит чрезмерно беспокоиться. «Если это не вызывает боли, то, скорее всего, не приносит вреда», — добавил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.