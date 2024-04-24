Сильные приливы увеличили количество фекальных бактерий в воде

Традиционно главным виновником всплеска фекальных бактерий в прибрежных водах считались сильные дожди. Однако в связи с повышением уровня моря исследователи из Университета штата Северная Каролина изучили влияние приливных паводков в сухую погоду.

В течение двух летних месяцев команда ежедневно отбирала пробы воды в трех прибрежных районах Северной Каролины. Они сосредоточились на периодах с особенно высокими приливами. Во время этих событий они наблюдали небольшие наводнения из-за переполненных ливневых стоков.

Исследование выявило удивительно высокий уровень фекальных бактерий в этих мелких паводковых водах. Несмотря на кажущуюся безвредность, эти уровни превышали стандарты безопасности для рекреационных вод.

Воздействие на прибрежные воды было более сложным. Хотя уровень фекальных бактерий действительно повышался после наводнений и приливов, эффект не был постоянным во всех местах и обычно длился всего несколько часов.

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