Сколько алкоголя может вынести печень за раз

По её словам, организм взрослого человека может переработать без вреда для печени около 10 граммов чистого этанола за час — это примерно полбутылки пива. От крепости и скорости употребления алкоголя зависит его воздействие на орган.

Врач посоветовала не превышать лимит в 14 алкогольных единиц в неделю и проводить как минимум два трезвых дня. Также стоит учитывать калорийность напитков и закусывать их полезной пищей. При наличии повреждения печени нужно полностью отказаться от спиртного.