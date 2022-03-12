Сколько антител появляется у переболевших коронавирусом детей

Исследователи говорят, что полученные результаты дополняют растущее количество доказательств того, что дети имеют более сильный первоначальный иммунный ответ на COVID-19. Это позволяет им быстрее избавиться от инфекции по сравнению со взрослыми. Но антитела, вероятно, важны для защиты от повторного заражения. Поэтому для детей этот риск может быть выше.

В исследовании приняли участие 57 детей среднего возраста 4 года и 51 взрослый среднего возраста 37 лет. Обнаружилось, что дети и взрослые имели одинаковую вирусную нагрузку, но только 37% детей вырабатывали антитела к SARS-CoV-2 по сравнению с 76% взрослых.