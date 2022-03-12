Сколько антител появляется у переболевших коронавирусом детей

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Сколько антител появляется у переболевших коронавирусом детейМеньше, чем у взрослых
Согласно исследованию, проведённому в Австралии, дети, инфицированные SARS-CoV-2, с меньшей вероятностью, чем взрослые, вырабатывают антитела против вируса, несмотря на схожие симптомы.
Исследователи говорят, что полученные результаты дополняют растущее количество доказательств того, что дети имеют более сильный первоначальный иммунный ответ на COVID-19. Это позволяет им быстрее избавиться от инфекции по сравнению со взрослыми. Но антитела, вероятно, важны для защиты от повторного заражения. Поэтому для детей этот риск может быть выше.
В исследовании приняли участие 57 детей среднего возраста 4 года и 51 взрослый среднего возраста 37 лет. Обнаружилось, что дети и взрослые имели одинаковую вирусную нагрузку, но только 37% детей вырабатывали антитела к SARS-CoV-2 по сравнению с 76% взрослых.
Источник: Nature