Сколько белка нужно есть, чтобы нарастить мышцы

Джианна Маси, сертифицированный личный тренер и дипломированный диетолог Барбенда, рассказала, какое количество белка в день нужно потреблять, чтобы мышцы начали расти.

В целом белки состоят из аминокислот. Когда вы тренируетесь, в мышцах образуются крошечные разрывы. Тогда и приходит на помощь белок, который восстанавливает и укрепляет мышцы.

Связь между потреблением белка и наращиванием мышечной массы заключается в том, что необходимо получать минимальное количество белка в день, а также выполнять упражнения с отягощениями, чтобы наращивать и поддерживать мышечную массу.