Фитнес и здоровье
20:43, 07 февраля 2023
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Сколько белка в день нужно съедать и где его найти

Помогут не самые дорогие продукты

Врач-остеопат и основательница Institute for Muscle-Centric Medicine Габриэль Лайон рассказала, что рекомендуемое потребление белка составляет 0,8 грамма на килограмм веса вашего тела. Столько нужно съедать ежедневно. Но как это делать?

Сколько белка в день нужно съедать и где его найти

Фото: Pixabay

Лайон отметила, что 0,8 грамма — это «минимум для предотвращения дефицита». Более оптимальный диапазон, основанный на научных данных, составляет от 1,2 до 1,6 грамма белка на килограмм вашего веса в день.

Вот пять источников белка, которые можно легко добавить в свой рацион:

  • Нежирное мясо, включая индейку
  • Йогурт
  • Нежирная рыба
  • Творог
  • Сывороточный протеин

«Когда мы говорим о высококачественном белке, это всегда белок животного происхождения», — говорит Лайон. Она уточнила, что это не значит, что растительные белки плохи. Дело лишь в аминокислотном профиле.

Источник:CNBC
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