Сколько белка в день нужно съедать и где его найти

Лайон отметила, что 0,8 грамма — это «минимум для предотвращения дефицита». Более оптимальный диапазон, основанный на научных данных, составляет от 1,2 до 1,6 грамма белка на килограмм вашего веса в день.

Вот пять источников белка, которые можно легко добавить в свой рацион:

Нежирное мясо, включая индейку

Йогурт

Нежирная рыба

Творог

Сывороточный протеин

«Когда мы говорим о высококачественном белке, это всегда белок животного происхождения», — говорит Лайон. Она уточнила, что это не значит, что растительные белки плохи. Дело лишь в аминокислотном профиле.