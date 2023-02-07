Сколько белка в день нужно съедать и где его найти

20:43, 07 февраля 2023
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Сколько белка в день нужно съедать и где его найтиПомогут не самые дорогие продукты
Врач-остеопат и основательница Institute for Muscle-Centric Medicine Габриэль Лайон рассказала, что рекомендуемое потребление белка составляет 0,8 грамма на килограмм веса вашего тела. Столько нужно съедать ежедневно. Но как это делать?
Фото: Pixabay
Лайон отметила, что 0,8 грамма — это «минимум для предотвращения дефицита». Более оптимальный диапазон, основанный на научных данных, составляет от 1,2 до 1,6 грамма белка на килограмм вашего веса в день.
Вот пять источников белка, которые можно легко добавить в свой рацион:
- Нежирное мясо, включая индейку
- Йогурт
- Нежирная рыба
- Творог
- Сывороточный протеин
«Когда мы говорим о высококачественном белке, это всегда белок животного происхождения», — говорит Лайон. Она уточнила, что это не значит, что растительные белки плохи. Дело лишь в аминокислотном профиле.