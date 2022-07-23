Сколько будут стоить новые умные часы Samsung

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Сколько будут стоить новые умные часы SamsungЧто-то дешевле, что-то дороже
В августе Samsung должна представить пару моделей новых флагманских смарт-часов — Galaxy Watch5 и Watch5 Pro, причем последние заменят прошлогодние Watch4 Classic. В сеть уже утекли цены на эти часы.
По данным Dealntech, Galaxy Watch5 будет немного дешевле своего предшественника. Watch5 40 мм будет стоить 259 евро, а версия 44 мм — 286 евро. Предположительно, цена Watch5 Pro будет составлять 430 евро за вариант 45 мм, что является небольшим повышением цены по сравнению с прошлым годом.
GSMArena отмечает, что информация о ценах исходит от «надёжного европейского ритейлера», который обычно указывает правильные данные.