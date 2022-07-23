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Сколько будут стоить новые умные часы Samsung

Что-то дешевле, что-то дороже
В августе Samsung должна представить пару моделей новых флагманских смарт-часов — Galaxy Watch5 и Watch5 Pro, причем последние заменят прошлогодние Watch4 Classic. В сеть уже утекли цены на эти часы.
Сколько будут стоить новые умные часы Samsung

По данным Dealntech, Galaxy Watch5 будет немного дешевле своего предшественника. Watch5 40 мм будет стоить 259 евро, а версия 44 мм — 286 евро. Предположительно, цена Watch5 Pro будет составлять 430 евро за вариант 45 мм, что является небольшим повышением цены по сравнению с прошлым годом.

Сколько будут стоить новые умные часы Samsung

GSMArena отмечает, что информация о ценах исходит от «надёжного европейского ритейлера», который обычно указывает правильные данные.

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