Сколько будут стоить новые умные часы Samsung

По данным Dealntech, Galaxy Watch5 будет немного дешевле своего предшественника. Watch5 40 мм будет стоить 259 евро, а версия 44 мм — 286 евро. Предположительно, цена Watch5 Pro будет составлять 430 евро за вариант 45 мм, что является небольшим повышением цены по сравнению с прошлым годом.