Сколько чашек чая нужно выпивать для снижения риска развития деменции

Исследование показало, что употребление от одной до шести чашек чая в день на 16-19% снижает риск развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Translational Psychiatry, показали также, что у тех, кто пьет чай умеренно, риск развития сосудистой деменции снижен на 25-29%.

Существует несколько теорий о том, почему чай обладает такими свойствами. Одна из теорий сводится к тому, что содержащиеся в нем природные соединения помогают укреплять и поддерживать организм, а кофеин стимулирует нервную систему организма.

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