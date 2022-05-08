Сколько чашек чая нужно выпивать для снижения риска развития деменции

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Сколько чашек чая нужно выпивать для снижения риска развития деменцииИ с чем это связано
В России чай - очень популярный напиток. Более того, недавнее исследование показало, что его потребление не только распространено, но и способно снизить риск развития деменции.
Исследование показало, что употребление от одной до шести чашек чая в день на 16-19% снижает риск развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Translational Psychiatry, показали также, что у тех, кто пьет чай умеренно, риск развития сосудистой деменции снижен на 25-29%.
Существует несколько теорий о том, почему чай обладает такими свойствами. Одна из теорий сводится к тому, что содержащиеся в нем природные соединения помогают укреплять и поддерживать организм, а кофеин стимулирует нервную систему организма.
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