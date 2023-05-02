Сколько чашек кофе в день - слишком много и чем это опасно для здоровья

Сколько чашек кофе в день - слишком много и чем это опасно для здоровьяРассказал об этом диетолог
Некоторые люди не могут представить начало дня без чашки кофе, а кто-то покупает этот напиток после 3 часов дня. Но сколько кофеина в день человек может употреблять без вреда для здоровья?
Каждый день пьёте кофе или любите другие напитки с кофеином? Будьте осторожны и не переборщите с дозировкой.
Кофеин - это на самом деле наркотик. Он является стимулятором. То есть он стимулирует нервную систему, поэтому примерно через час после чашки кофе вы чувствуете себя бодрым.
Считается, что максимальное количество кофеина, которое человек может употреблять, зависит от большого количества факторов. В том числе от возраста, беременности, тревожности, здоровья сердца. Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), большинству взрослых можно употреблять в день максимум 400 мг кофеина (то есть примерно 3-5 чашек кофе), а беременным - до 200 мг кофеина в день (некоторые же эксперты говорят, что беременным вообще нельзя пить кофе).
Отметку в 400 мг кофеина легко превысить, если несколько раз в день покупать себе кофе в Starbucks или пить постоянно энергетики. Уже были случаи, когда у людей случались судороги при чрезмерном употреблении энергетических напитков. Но было непонятно, из-за чего конкретно они возникали: из-за кофеина или из-за других ингредиентов, которые в этих напитках содержатся.
Существуют научные доказательства того, что употребление более 400 мг кофеина в день связано с нестабильной работой мочевого пузыря у женщин.
В больших дозах кофеин может приводить к тревоге, нервозности, бессоннице, раздражительности, диарее, головной боли. А у кого-то может из-за него возникнуть расстройство желудка.
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