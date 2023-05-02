Сколько чашек кофе в день - слишком много и чем это опасно для здоровья

Каждый день пьёте кофе или любите другие напитки с кофеином? Будьте осторожны и не переборщите с дозировкой.

Кофеин - это на самом деле наркотик. Он является стимулятором. То есть он стимулирует нервную систему, поэтому примерно через час после чашки кофе вы чувствуете себя бодрым.

Считается, что максимальное количество кофеина, которое человек может употреблять, зависит от большого количества факторов. В том числе от возраста, беременности, тревожности, здоровья сердца. Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), большинству взрослых можно употреблять в день максимум 400 мг кофеина (то есть примерно 3-5 чашек кофе), а беременным - до 200 мг кофеина в день (некоторые же эксперты говорят, что беременным вообще нельзя пить кофе).