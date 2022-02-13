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Сколько часов можно спать днём без вреда для здоровья

Рассказывают эксперты
Иногда днём очень хочется немного подремать. Но за какое время организм в этом случае полностью восстановится? И сколько можно спать, чтобы не чувствовать себя разбитым и уставшим всё оставшееся время до ночного сна? Об этом - в статье.
Сколько часов можно спать днём без вреда для здоровья

По мнению Сафии Хан, эксперта по нарушениям сна из Юго-западного медицинского центра Техасского университета, днём восстановительный сон должен длиться не более 30 минут. Лишь в этом случае можно будет ночью легко заснуть.

При этом некоторые специалисты утверждают, что днём спать можно максимум 20 минут. Тем не менее все учёные сходятся во мнении, что полчаса - это оптимальная длительность сна, превышать которую не стоит. Объясняется это просто: спустя 30 минут организм человека погружается уже в глубокий сон и если он проснётся во время глубокой фазы, то ощущать себя будет не отдохнувшим, а разбитым.

Сколько часов можно спать днём без вреда для здоровья

Кроме того, после такого недолгого дневного сна человек лучше концентрируется на задачах, ощущает прилив энергии. В целом у него улучшается настроение, память, скорость реакции, повышается работоспособность.

Как показывает исследование, результаты которого опубликованы в издании «Клиническая эндокринология и метаболизм», 30-минутный сон позволяет укрепить иммунитет, снизить стресс, улучшает работу сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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