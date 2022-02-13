Сколько часов можно спать днём без вреда для здоровья

По мнению Сафии Хан, эксперта по нарушениям сна из Юго-западного медицинского центра Техасского университета, днём восстановительный сон должен длиться не более 30 минут. Лишь в этом случае можно будет ночью легко заснуть.

При этом некоторые специалисты утверждают, что днём спать можно максимум 20 минут. Тем не менее все учёные сходятся во мнении, что полчаса - это оптимальная длительность сна, превышать которую не стоит. Объясняется это просто: спустя 30 минут организм человека погружается уже в глубокий сон и если он проснётся во время глубокой фазы, то ощущать себя будет не отдохнувшим, а разбитым.