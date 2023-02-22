Сколько часов нужно спать, чтобы сохранить сердце здоровым

Кроме того, существует оптимальное количество сна, которое нужно сердцу. И это - восемь часов. Максимум, сколько можно спать, - это девять часов, а минимум - семь. Соответственно, лучшим решением будет каждый день стараться спать по восемь часов.

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