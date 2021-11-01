Сколько часов в идеале нужно спать человеку

На самом деле в зависимости от возраста для поддержания здоровья необходимо разное количество сна. Однако в любом случае взрослому человеку нужно спать хотя бы 7 часов ежедневно.

Что же касается других возрастных категорий, то детям в возрасте от нуля до трёх месяцев нужно 14-17 часов сна в день, от четырёх до 12 месяцев - 12-16 часов, от одного до двух лет - 11-14 часов, три-пять лет - 10-13 часов, а 6-12 лет - 9-12 часов. Подросткам от 13 до 18 лет нужно спать хотя бы 8-10 часов. В промежутке от 18 до 60 лет люди должны каждый день погружаться в сон на 7 часов минимум, а максимум - на 9. После 60 лет оптимальная продолжительность сна точно такая же: 7-9 часов ежедневно.