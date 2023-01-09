Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердца

По словам доктора Бонда, флавонолы позволяют улучшить работу кровеносных сосудов. А это снижает вероятность развития сердечных заболеваний. Кроме того, флавонолы относятся к антиоксидантам.

Для достижения подобного эффекта вам нужно всего лишь выпивать несколько чашек чая в день. Последние исследования показали, что это где-то 400-600 мг флавонолов, которые содержатся в трёх-четырёх чашках.

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