Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердца

Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердцаИ это подтверждено наукой
Повышенное кровяное давление может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но, к счастью, вероятность развития этих болезней можно снизить. Поможет в этом чай.
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Доктор Тим Бонд из Консультативной группы по чаю говорит, что одна чашка чая поможет защитить ваше сердце.
Но пользу приносит и зелёный чай. На это указывают исследования, результаты которых опубликованы в «Журнале сердечно-сосудистой фармакологии». Кроме того, согласно их результатам, в рацион имеет смысл добавить и чёрный, и зелёный чай. В состав этих напитков входят флавонолы, которые могут быть полезны для артериального давления, уровня сахара в крови, воспаления, уровня холестерина, здоровья сердца.
По словам доктора Бонда, флавонолы позволяют улучшить работу кровеносных сосудов. А это снижает вероятность развития сердечных заболеваний. Кроме того, флавонолы относятся к антиоксидантам.
Для достижения подобного эффекта вам нужно всего лишь выпивать несколько чашек чая в день. Последние исследования показали, что это где-то 400-600 мг флавонолов, которые содержатся в трёх-четырёх чашках.
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