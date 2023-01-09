Фитнес и здоровье
21:11, 09 января 2023
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Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердца

И это подтверждено наукой

Повышенное кровяное давление может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но, к счастью, вероятность развития этих болезней можно снизить. Поможет в этом чай.

Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердца

Фото: Runner's World

Доктор Тим Бонд из Консультативной группы по чаю говорит, что одна чашка чая поможет защитить ваше сердце.

Но пользу приносит и зелёный чай. На это указывают исследования, результаты которых опубликованы в «Журнале сердечно-сосудистой фармакологии». Кроме того, согласно их результатам, в рацион имеет смысл добавить и чёрный, и зелёный чай. В состав этих напитков входят флавонолы, которые могут быть полезны для артериального давления, уровня сахара в крови, воспаления, уровня холестерина, здоровья сердца.

Сколько чая в день нужно пить, чтобы защитить себя от болезней сердца

По словам доктора Бонда, флавонолы позволяют улучшить работу кровеносных сосудов. А это снижает вероятность развития сердечных заболеваний. Кроме того, флавонолы относятся к антиоксидантам.

Для достижения подобного эффекта вам нужно всего лишь выпивать несколько чашек чая в день. Последние исследования показали, что это где-то 400-600 мг флавонолов, которые содержатся в трёх-четырёх чашках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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