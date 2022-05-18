Сколько человек умерло от загрязнения окружающей среды в 2019 году

Загрязнение окружающей среды может иметь всевозможные риски для здоровья, хотя они могут варьироваться в зависимости от конкретного загрязнителя, продолжительности и пути воздействия. В частности, известно, что загрязнение воздуха повышает риск тяжелых приступов астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты, и медленно развивающихся проблем со здоровьем, таких как рак легких.

Новое исследование не только оценивает количество смертей, связанных с загрязнением окружающей среды, в 2019 году, но и отслеживает относительную смертность, вызванную различными формами загрязнения за последние 20 лет.

Вообще, люди стали меньше умирать от так называемых традиционных видов загрязнения, таких как небезопасная вода или бытовое загрязнение воздуха, в основном благодаря улучшению санитарных условий и доступа к медицинскому обслуживанию. Но это снижение было полностью нивелировано ростом смертности от промышленного загрязнения, говорят авторы исследования. Такое загрязнение воздуха стало причиной 4,5 миллионов смертей в 2019 году, по сравнению с 2,9 миллионами смертей в 2000 году.

Загрязнение воздуха в целом привело к смерти более 6 миллионов человек в 2019 году, говорится в докладе. В целом, 9 миллионов смертей, связанных с загрязнением в 2019 году, составили примерно каждую шестую смерть в том году.

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