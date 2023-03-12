Сколько людей в Европе каждый год умирают из-за лени

Сколько людей в Европе каждый год умирают из-за лениВсё потому, что европейцы мало занимаются спортом
По словам Организации экономического сотрудничества и развития, множество людей, проживающих в Европе, не уделяют спорту достаточно времени. Из-за этого ежегодно умирают несколько тысяч человек.
Фото: Hindustan Times
Согласно недавнему исследованию, более одной трети жителей Евросоюза не занимаются 150 минут в неделю умеренными и интенсивными физическими нагрузками. А именно столько времени рекомендуется уделять спорту.
Однако если бы все, кто ленится заниматься спортом, обратили бы на это внимание, то удалось бы избежать преждевременной смерти 10 тысяч человек в год. А ещё ожидаемая продолжительность жизни европейцев увеличилась бы на два месяца.
Simon
В исследовании отмечается, что благодаря 150 минутам ходьбы в неделю можно было бы к 2050 году избежать 5,3 миллиона случаев депрессии, 8,3 миллиона случаев болезней сердца.
Также научное исследование показало, что регулярно уделяют спорту какое-то время только 40% людей. И показатель этот варьируется в зависимости от конкретной европейской страны.