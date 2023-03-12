Сколько людей в Европе каждый год умирают из-за лени

Согласно недавнему исследованию, более одной трети жителей Евросоюза не занимаются 150 минут в неделю умеренными и интенсивными физическими нагрузками. А именно столько времени рекомендуется уделять спорту.

Однако если бы все, кто ленится заниматься спортом, обратили бы на это внимание, то удалось бы избежать преждевременной смерти 10 тысяч человек в год. А ещё ожидаемая продолжительность жизни европейцев увеличилась бы на два месяца.