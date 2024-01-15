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Фитнес и здоровье
13:30, 15 января 2024
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Сколько дней на самом деле нужно для закрепления привычки

Вот что показали результаты нового исследования

Учёные рассказали, сколько дней человеку нужно для закрепления привычки . Считается, что для формирования новой привычки нужен 21 день. Но на самом деле это не так. Согласно новым данным, опубликованным в 2024 году в Трудах Национальной академии наук (PNAS), не существует каких-то временных рамок, связанных с формированием привычек.

Учёные недавно обнаружили, что скорость формирования привычек у человека в действительности зависит от большого количества факторов. В том числе от поведения.

В ходе нового исследования специалисты собрали информацию о более чем 30 000 человек, которые ходили в спортзал, и о 3 000 работниках больницы, которые мыли руки во время больничных смен. Далее они использовали метод машинного обучения, чтобы определить, сколько времени людям нужно для того, чтобы их привычка закрепилась.

Сколько дней на самом деле нужно для закрепления привычки
© MIXETTO

Оказалось, что в среднем на установление нового режима тренировок может уйти до шести месяцев. Правда, сотрудникам больниц потребовалось всего несколько недель.

Тем не менее в целом не существует универсальных временных рамок для формирования привычек. Исследование показало, что количество времени, которое потребуется человеку, скорее зависит от него самого, от типа привычки и от его окружения. По словам Эрнесто Лира де ла Роса, доктора философии, психолога, некоторые люди могут закрепить новую привычку менее чем за месяц, а другим может для этого потребоваться до трёх или шести месяцев.

Также важными факторами при формировании привычки являются её сложность и её полезность для человека. А если привычка не будет связана с вознаграждением, то человеку будет тяжело придерживаться её постоянно. Важную роль играют и окружение человека (наличие или отсутствие поддержки), его личная мотивация, последовательность.

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