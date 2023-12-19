Сколько калорий нужно съедать на завтрак, чтобы похудеть

Если вы хотите сбросить вес, то вот ещё несколько советов, как это сделать при помощи завтрака.

Увеличьте потребление белка. Во время завтрака The Nutrition Twins рекомендуют получать хотя бы 20 г белка. Он хорошо насыщает и стабилизирует уровень сахара в крови.

Сочетайте клетчатку с белком. В подобных продуктах много питательных веществ и при этом довольно мало калорий.

Добавьте в свой рацион полезные жиры. Они незаменимы в борьбе с воспалениями. Два отличных варианта продуктов в этом случае — арахис и арахисовое масло. Ещё один полезный вариант — авокадо.

Не забывайте об углеводах. Покупайте цельнозерновой хлеб или цельнозерновые хлопья (овсянку). Так вы получите полезные жиры и белок.

Держитесь подальше от сахара. Сахар вызывает воспалительные процессы в организме, что усложняет похудение. Однако натуральный сахар — вполне полезный вариант. Он содержится в фруктах.

Скажите нет углеводным завтракам. Это кексы, бублики, хлопья. Они высококалорийны и способствуют повышению уровня сахара в крови.

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