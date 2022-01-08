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Сколько килограммов можно скинуть, если не есть сладкое месяц

И что ещё изменится
Эндокрилог Татьяна Бочарова рассказала журналистам, что будет с организмом, если не есть сладкое хотя бы месяц.
Сколько килограммов можно скинуть, если не есть сладкое месяц

Специалист отметила, что нужно внимательно изучать этикетки продуктов. По её словам, товары, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — слишком сладкие. Кроме того, сахар же может фигурировать под несколькими наименованиями, например: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра.

Как утверждает Татьяна Бочарова, отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Через месяц должен улучшиться метаболизм, исчезнет бессонница, можно сбросить до четырёх килограммов веса. Кожа будет дольше сохранять молодость. Специалист считает, что в целом улучшится качество жизни.

Источник: РИА Спорт
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