Сколько килограммов можно скинуть, если не есть сладкое месяц

Специалист отметила, что нужно внимательно изучать этикетки продуктов. По её словам, товары, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — слишком сладкие. Кроме того, сахар же может фигурировать под несколькими наименованиями, например: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра.

Как утверждает Татьяна Бочарова, отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Через месяц должен улучшиться метаболизм, исчезнет бессонница, можно сбросить до четырёх килограммов веса. Кожа будет дольше сохранять молодость. Специалист считает, что в целом улучшится качество жизни.