Сколько лет максимум может прожить кошка

С точки зрения продолжительности жизни кошки частично схожи в людьми. У них тоже дольше живут обычно самки по сравнению с самцами. Кроме того, кастрированные кошки чаще всего живут дольше, как и помеси по сравнению с чистопородными.

Вот пять кошек, которые прожили дольше остальных.