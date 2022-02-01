Сколько людей по всему миру к 2050 году будут страдать старческим слабоумием: выяснили учёные

В России, как выяснилось в ходе исследования, количество заболевших увеличится на 107 процентов. В целом это немного больше, нежели в остальных странах Восточной Европы.

Наименьший прирост числа пациентов с деменцией будет, по мнению учёных, в странах с высоким уровнем дохода, расположенным в Западной Европе (74 процента) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (53 процента). Это связывают с качественной медициной и повышением уровня образования в указанных государствах.

Больше всего пострадают от деменции жители Северной Африки и Ближнего Востока (367 процентов), восточной части Африки (357 процентов).

В 2019 году также старческое слабоумие чаще встречалось у женщин. Однако в 2050 году, как считают эксперты, признаки деменции будут иметь 0,5 процента мужчин и 0,6 женщин в возрасте от 40 до 69 лет, 6,5 и 8,5 процента - в возрасте 70-84 лет и 23,5 и 30,5 процента - в возрасте 85+. Последнее указывает на то, что примерно каждый четвёртый житель планеты старше 85 лет будет страдать слабоумием.