Сколько людей по всему миру к 2050 году будут страдать старческим слабоумием: выяснили учёные

Сколько людей по всему миру к 2050 году будут страдать старческим слабоумием: выяснили учёныеОб этом пишет портал «Научная Россия»
Международная группа учёных, в которую вошли специалисты из лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, определила, как изменится распространённость деменции с 2019 по 2050 год. Исследователи уверены, что количество случаев заболевания заметно возрастёт. Результаты работы были опубликованы в издании The Lancet Public Health.
Сейчас с каждым годом людей, страдающих деменцией, становится всё больше. Учёные считают, что это связано с общим старением населения планеты. При этом если в 2019 году число пациентов с таким диагнозом равнялось 57,4 миллиона человек в мире, то к 2050 году оно составит 152,8 миллиона. В лучшем же случае количество людей со старческим слабоумием будет равняться 130 млн, в худшем - 175,9 млн.
В России, как выяснилось в ходе исследования, количество заболевших увеличится на 107 процентов. В целом это немного больше, нежели в остальных странах Восточной Европы.
Наименьший прирост числа пациентов с деменцией будет, по мнению учёных, в странах с высоким уровнем дохода, расположенным в Западной Европе (74 процента) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (53 процента). Это связывают с качественной медициной и повышением уровня образования в указанных государствах.
Больше всего пострадают от деменции жители Северной Африки и Ближнего Востока (367 процентов), восточной части Африки (357 процентов).
В 2019 году также старческое слабоумие чаще встречалось у женщин. Однако в 2050 году, как считают эксперты, признаки деменции будут иметь 0,5 процента мужчин и 0,6 женщин в возрасте от 40 до 69 лет, 6,5 и 8,5 процента - в возрасте 70-84 лет и 23,5 и 30,5 процента - в возрасте 85+. Последнее указывает на то, что примерно каждый четвёртый житель планеты старше 85 лет будет страдать слабоумием.