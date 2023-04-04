Сколько минут просмотра порно в день говорят о проблемах с психикой. Мнение врача

Компульсивное расстройство сексуального поведения — это психическое расстройство, при котором человек не может контролировать свои сексуальные импульсы и постоянно занимается сексуальными действиями, забывая о других аспектах жизни.

Максимова отметила, что просмотр порно является нормой, если он не мешает социальной жизни человека и его отношениям с партнёром. Также, по её словам, важно, чтобы 50% и более мастурбаций проходили без порно.