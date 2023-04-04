Сколько минут просмотра порно в день говорят о проблемах с психикой. Мнение врача

22:05, 04 апреля 2023
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Сколько минут просмотра порно в день говорят о проблемах с психикой. Мнение врачаНо всё зависит не только от времени
Просмотр порно более 15-20 минут в день, отказ от секса в пользу порнографии, чувство вины после мастурбации и проблемы с оргазмом и эрекцией могут свидетельствовать о компульсивном расстройстве сексуального поведения. Об этом «Газете.Ru» заявила сексолог Алина Максимова.
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Компульсивное расстройство сексуального поведения — это психическое расстройство, при котором человек не может контролировать свои сексуальные импульсы и постоянно занимается сексуальными действиями, забывая о других аспектах жизни.
Максимова отметила, что просмотр порно является нормой, если он не мешает социальной жизни человека и его отношениям с партнёром. Также, по её словам, важно, чтобы 50% и более мастурбаций проходили без порно.