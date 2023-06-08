Сколько минут в день нужно ходить, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Сколько минут в день нужно ходить, чтобы снизить риск развития болезней сердцаОт этих заболеваний ежегодно умирают миллионы людей
Среди главных факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, выделяют повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, ожирение. Эксперты для снижения вероятности развития этих болезней рекомендуют в том числе регулярно заниматься спортом.
Один орган здравоохранения отметил, что даже 20-минутная прогулка каждый день помогает снизить вероятность развития болезней сердца. В научной работе, опубликованной в журнале Circulation, Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что при помощи увеличения количества физической активности можно укрепить здоровье сердца.
По словам Американской кардиологической ассоциации, взрослые могут набирать рекомендованные 150 минут физической активности в неделю при помощи 20-минутной ежедневной прогулки. Чаще всего группы населения, которые сильнее всего подвержены риску развития болезней сердца, занимаются спортом слишком мало.
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