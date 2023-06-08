Сколько минут в день нужно ходить, чтобы снизить риск развития болезней сердца

По словам Американской кардиологической ассоциации, взрослые могут набирать рекомендованные 150 минут физической активности в неделю при помощи 20-минутной ежедневной прогулки. Чаще всего группы населения, которые сильнее всего подвержены риску развития болезней сердца, занимаются спортом слишком мало.

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