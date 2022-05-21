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Сколько мочи может вместить здоровый мочевой пузырь

И сколько мочи в среднем вырабатывается за сутки
Немецкий институт качества и эффективности в области здравоохранения рассказал, сколько жидкости может вместить здоровый мочевой пузырь человека. Не так уж мало.
Сколько мочи может вместить здоровый мочевой пузырь

Специалисты сообщили, что мочевой пузырь может вместить около 2,3 стакана для средней женщины и до 2,9 стакана для среднего мужчины. Это примерно 500 и 700 мл соответственно.

Впрочем, потребность в мочеиспускании возникает и при меньшей заполненности мочевого пузыря. Согласно тому же источнику, позывы начинаются, когда мочевой пузырь наполняется примерно от 0,8 до 1,5 стакана (от 200 до 350 мл). В общей сложности почки производят в среднем 7,2 стакана (1,7 литра) мочи каждый день у среднего взрослого человека.

У детей старше года количество мочи, удерживаемой мочевым пузырём, можно оценить с помощью формулы: (годы + 2) x 30 мл.

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