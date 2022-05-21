Сколько мочи может вместить здоровый мочевой пузырь

Специалисты сообщили, что мочевой пузырь может вместить около 2,3 стакана для средней женщины и до 2,9 стакана для среднего мужчины. Это примерно 500 и 700 мл соответственно.

Впрочем, потребность в мочеиспускании возникает и при меньшей заполненности мочевого пузыря. Согласно тому же источнику, позывы начинаются, когда мочевой пузырь наполняется примерно от 0,8 до 1,5 стакана (от 200 до 350 мл). В общей сложности почки производят в среднем 7,2 стакана (1,7 литра) мочи каждый день у среднего взрослого человека.

У детей старше года количество мочи, удерживаемой мочевым пузырём, можно оценить с помощью формулы: (годы + 2) x 30 мл.