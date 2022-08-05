Сколько можно? Новые часы Apple повторят дизайн прошлогодних

Сегодня в 19:49
1 мин.
Сколько можно? Новые часы Apple повторят дизайн прошлогоднихХорошо хоть будет совершенно новая модель
По словам инсайдера ShrimpApplePro, стандартные 41- мм и 45-мм модели Apple Watch Series 8 получат тот же дизайн, что и Apple Watch Series 7.
Информатор также сообщил, что титановый корпус не будет доступен для стандартных моделей Apple Watch Series 8. Ранее Марк Гурмэн из Bloomberg говорил, что новая более дорогая версия Apple Watch Series 8 для «экстремальных видов спорта» будет иметь титановый корпус. Кроме того, у неё будет дисплей чуть больше.
Ожидается, что стандартные Apple Watch Series 8 выйдут в цветах Midnight, Starlight, Silver и (PRODUCT)RED для алюминиевых моделей, а также Silver и Graphite для моделей из нержавеющей стали. Вариантов меньше, чем было у Series 7.
Apple Watch Series 8 будут представлены в сентябре вместе с серией смартфонов iPhone 14.