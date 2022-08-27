Сколько можно сидеть за телефоном без вреда для здоровья

Сколько можно сидеть за телефоном без вреда для здоровьяИ что стоит учитывать помимо этого
Для начала она отметила, что при использовании мобильных телефонов важно учитывать положение вашей осанки, освещение и расстояние экрана до глаз, чтобы вы не столкнулись с проблемами со здоровьем.
Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы
Она отметила, что детям до семи лет не стоит давать гаджеты для развлечения, а подросткам и взрослым лучше сидеть в телефоне “не более двух часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут”. При этом расстояние от глаз до экрана должно составлять 30-40 см, объясняет Адамян.
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