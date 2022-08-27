Сколько можно сидеть за телефоном без вреда для здоровья

Она отметила, что детям до семи лет не стоит давать гаджеты для развлечения, а подросткам и взрослым лучше сидеть в телефоне “не более двух часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут”. При этом расстояние от глаз до экрана должно составлять 30-40 см, объясняет Адамян.

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