Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:21
1 мин.

Сколько можно сидеть за телефоном без вреда для здоровья

И что стоит учитывать помимо этого
Жизнь без смартфонов уже нельзя представить. Однако злоупотреблять их использованием тоже не стоит. Так, врач-офтальмолог Арпине Адамян в беседе с агентством “Прайм” назвала допустимое количество времени для использования телефона.
Сколько можно сидеть за телефоном без вреда для здоровья

Для начала она отметила, что при использовании мобильных телефонов важно учитывать положение вашей осанки, освещение и расстояние экрана до глаз, чтобы вы не столкнулись с проблемами со здоровьем.

Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы

Арпине Адамян
Врач-офтальмолог

Она отметила, что детям до семи лет не стоит давать гаджеты для развлечения, а подросткам и взрослым лучше сидеть в телефоне “не более двух часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут”. При этом расстояние от глаз до экрана должно составлять 30-40 см, объясняет Адамян.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров