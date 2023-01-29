Сколько овощей и фруктов достаточно есть в день ради здоровья

Об этом порассуждал доктор Дуэйн Меллор, представитель Британской ассоциации диетологов и зарегистрированный диетолог. Он напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нужно съедать полкилограмма фруктов и овощей в день. Это минимум, который поможет снизить количество случаев заболевания.

Однако высчитывать, сколько фруктов и овощей вы уже съели, не стоит. Нужно лишь стараться есть как можно больше разных свежих или замороженных — или, если это невозможно, консервированных — фруктов и овощей два раза в день.