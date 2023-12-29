Сколько шагов в день помогают защититься от болезни Альцгеймера

У людей, которые регулярно гуляли, бегали и занимались спортом, объём мозга в областях, отвечающих за обучение и память, увеличился. Эта связь также подтверждается исследованием Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии, результаты которого были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.

Учёные обнаружили, что у тех, кто занимается спортом, наиболее активны такие области, как серое вещество (помогает в обработке информации), белое вещество (соединяет разные области мозга) и гиппокамп (важен для памяти).