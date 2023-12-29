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Фитнес и здоровье
06:45, 29 декабря 2023
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Сколько шагов в день помогают защититься от болезни Альцгеймера

Об этом рассказали учёные

4000 шагов в день достаточно для защиты от болезни Альцгеймера . Известно, что физические упражнения способствуют улучшению работы частей мозга, связанных с памятью и обучением. По этой причине регулярные тренировки и помогают предотвратить развитие деменции.

У людей, которые регулярно гуляли, бегали и занимались спортом, объём мозга в областях, отвечающих за обучение и память, увеличился. Эта связь также подтверждается исследованием Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии, результаты которого были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.

Учёные обнаружили, что у тех, кто занимается спортом, наиболее активны такие области, как серое вещество (помогает в обработке информации), белое вещество (соединяет разные области мозга) и гиппокамп (важен для памяти).

Сколько шагов в день помогают защититься от болезни Альцгеймера
© Westend61

Причём, как оказалось, даже всего 4000 шагов в день могут положительно повлиять на здоровье мозга. И это гораздо меньше, чем 10000 шагов, о которых часто говорят специалисты.

По словам ведущего исследователя доктора Сайруса Раджи, упражнения не только снижают вероятность развития деменции, но и помогают сохранить объём мозга, что имеет решающее значение для здоровья с возрастом. Также исследование связывает регулярную физическую активность с увеличением объёма мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Express
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#здоровье
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#медицина
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