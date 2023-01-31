Сколько шагов в день помогут похудеть

Сколько шагов в день помогут похудетьВот что об этом говорит наука
Ответить на вопрос о том, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы сбросить вес, довольно сложно. Эксперты отмечают, что каждую неделю человек должен тратить 150-300 минут на упражнения средней и высокой интенсивности.
Фото: Eating Well
Учёные советуют еженедельно тратить на физическую активность (точнее, на упражнения средней и высокой интенсивности) 150-300 минут, то есть 22 или 45 минут в день. В идеале для похудения нужно уделять спорту 45 минут каждый день.
Научные исследования показывают, что ношение фитнес-браслетов действительно помогает людям с ожирением или лишним весом похудеть.
Medical Xpress
Согласно научной работе, опубликованной в Obesity, 10 тысяч шагов в день, из которых примерно 3500 - физическая активность от умеренной до высокой в течение как минимум 10 минут, помогает быстрее похудеть. Но при этом ещё нужно было соблюдать диету с ограничением калорий.
Другие работы продемонстрировали, что на каждые 2 тысячи шагов риск преждевременной смерти снижается на 8-11%, а 10 тысяч шагов в день снижают риск развития слабоумия, рака, болезней сердца.
Обычно считается, что на 1 милю ходьбы пешком или бега сжигается 100 калорий.
Просто узнайте, сколько в день вы проходите, а затем каждые две недели добавляйте 1 тысячу дополнительных шагов. При этом наиболее эффективной для снижения веса будет быстрая ходьба.
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