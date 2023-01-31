Сколько шагов в день помогут похудеть

Согласно научной работе, опубликованной в Obesity, 10 тысяч шагов в день, из которых примерно 3500 - физическая активность от умеренной до высокой в течение как минимум 10 минут, помогает быстрее похудеть. Но при этом ещё нужно было соблюдать диету с ограничением калорий.

Другие работы продемонстрировали, что на каждые 2 тысячи шагов риск преждевременной смерти снижается на 8-11%, а 10 тысяч шагов в день снижают риск развития слабоумия, рака, болезней сердца.

Обычно считается, что на 1 милю ходьбы пешком или бега сжигается 100 калорий.

Просто узнайте, сколько в день вы проходите, а затем каждые две недели добавляйте 1 тысячу дополнительных шагов. При этом наиболее эффективной для снижения веса будет быстрая ходьба.

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