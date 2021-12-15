Сколько шоколада в день нужно съедать для поддержания психического здоровья

Согласно результатам исследования, опубликованным в Nutritional Biochemistry, люди, употреблявшие 30 граммов шоколада с 85-процентным содержанием какао, чувствовали себя на 85 процентов счастливее остальных. Причём 30 граммов представляет собой примерно 1/3 обычной 100-граммовой плитки этого продукта.

В эксперименте, проведённом учёными, участвовали 46 человек. Они были разделены на три группы. Одни три недели ели каждый день 30 граммов шоколада с 85% какао, другие - 30 граммов шоколада с 70% какао, а третьи отказались от шоколада совсем. В результате негативные настроения снизились именно в группе, которая употребляла шоколад с самым высоким содержанием какао. Кроме того, у этих испытуемых состав кишечных бактерий был разнообразнее.