Сколько углеводов вы должны есть, чтобы похудеть

Сколько углеводов вы должны есть, чтобы похудетьМежду этими веществами и потерей веса существует связь
Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, рассказала всё об углеводах при похудении.
Хотя углеводы часто считаются виновниками увеличения веса, исследования показывают, что они также являются важным источником топлива для вашего тела. Но не все углеводы одинаковы. Отдавайте предпочтение сложным углеводам, которые содержатся в цельном зерне, бобовых, фруктов и овощах.
В целом не существует единого подхода к потреблению углеводов. В последних рекомендациях по питанию для американцев говорится, что большинство здоровых людей должны получать 45-65% ежедневного количества калорий из углеводов. Поэкспериментируйте с потреблением углеводов, чтобы понять, какое их количество «подпитывает» ваше тело и помогает худеть.
Если в день вы потребляете 2000 ккал, то от 900 до 1300 ккал вы должны получать из сложных углеводов. Это примерно 225-325 г углеводов в день. Но также потребность в углеводах может варьироваться в зависимости от возраста, уровня физической активности, целей в похудении, состояния здоровья человека.
Сосредоточьтесь не на количестве углеводов, а на их качестве. Для похудения нужно выбирать сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки. Например, это цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты с низким гликемическим индексом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.