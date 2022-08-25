Сколько в день нужно ходить тем, кому 85+, чтобы прожить как можно дольше

Вообще вне зависимости от возраста взрослым рекомендуется тратить на тренировки не менее 150 минут в неделю (если это упражнения умеренной интенсивности) или не менее 75 минут в неделю (если это упражнения высокой интенсивности или сочетание различных видов деятельности).

По словам автора исследования Му-Ньюн Джин из больницы Сангье Пайк Университета Индже, пожилым людям, которым 85 лет или больше, для снижения риска смертности от всех причин нужно гулять 60 минут в неделю или же 10 минут в день.

Эксперты для проведения этого исследования использовали информацию о людях, взятую из базы данных Senior Корейской национальной службы медицинского страхования. Количество участников исследования составляло 7047 человек. Их средний возраст равнялся 87 годам, 4813 из них были женского пола. Все люди были разделены на пять групп в зависимости от времени, которое они тратили на медленную ходьбу каждую неделю. Это те, кто не ходил медленно вообще; кто ходил один-два часа в неделю; кто ходил два-три часа; кто ходил пешком более трёх часов в неделю.