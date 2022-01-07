Сколько вакцинированных нужно для завершения пандемии

Однако, по его словам, если привьется намного меньшее количество людей, “в час по чайной ложке”, то новые волны будут продолжаться до бесконечности. В конце Гинцбург напомнил, что спустя полгода желательно делать ревакцинацию.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с заявлением, что в трёх префектурах страны вводится квази-чрезвычайное положение в связи со всплеском заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.