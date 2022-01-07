Сколько вакцинированных нужно для завершения пандемии

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Сколько вакцинированных нужно для завершения пандемииИ в какой срок
Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уточнил количество вакцинированных человек и за какой срок этого нужно достичь, чтобы пандемия подошла к концу.
По словам ученого, все начнет возвращаться на круги своя, если получиться за ближайшие полгода привить около 70 процентов населения.
Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни.
Александр Гинцбург
Директор научного центра им. Гамалеи
Однако, по его словам, если привьется намного меньшее количество людей, “в час по чайной ложке”, то новые волны будут продолжаться до бесконечности. В конце Гинцбург напомнил, что спустя полгода желательно делать ревакцинацию.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с заявлением, что в трёх префектурах страны вводится квази-чрезвычайное положение в связи со всплеском заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.
Источник: РИА новости