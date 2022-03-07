Сколько владельцев смартфонов Apple планируют купить iPhone SE 3

Среди пользователей , которые планируют купить ‌iPhone SE‌, 24% респондентов намерены использовать его в качестве основного устройства. 16% хотят подарить смартфон или использовать его в качестве дополнительного аппарата. 10,9% планируют купить iPhone SE‌ для ребёнка, 10,2% — для своего партнёра или супруга, а 7,8% — для члена семьи, например родителя или дедушки с бабушкой.

Большинство людей заинтересовались ‌iPhone SE‌ третьего поколения из-за его цены, но 15,2% в основном привлекают возможности подключения 5G, 11,3% предпочитают его компактный форм-фактор, а 6,7% хотят видеть кнопку Home Touch ID.

В основном люди будут обновляться до ‌iPhone SE‌ с iPhone 11.

Напомним, Apple приостановила продажи устройств в России из-за ситуации на Украине.