Сколько воды надо пить при экстремальной жаре

Сколько воды надо пить при экстремальной жареБольше, чем обычно
Эксперты говорят, что люди должны выпивать не менее двух литров воды каждый день, хотя это приблизительная оценка, которая на самом деле зависит от возраста, пола и веса человека. Новое исследование австрийской компании Waterdrop, которое показало, что 66: населения ежедневно не пьют достаточно воды, привело к созданию приложения My Hydration.
Оно оценивает, сколько воды человек должен потреблять каждый день. Например, предполагается, что мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет со средним весом должны пить по 2600 мл. Объём уменьшается с возрастом, но увеличивается с весом, при этом следует пить больше воды, если человек тренируется или жарко. По данным приложения, человек в возрасте 50 лет должен пить около 2220 мл воды.
Один из экспертов посоветовал в жаркую погоду пить на 20% больше, чем обычно, заменяя чай, кофе, алкогольные и сладкие напитки водой.
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