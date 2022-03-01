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Сколько времени после заражения COVID-19 действует иммунитет к новым вариантам коронавируса

Выяснили американские учёные
Данные нового исследования, проведённого сотрудниками Орегонского университета здравоохранения и науки (США), показывают, у заражённых ковидом пациентов в течение нескольких месяцев сохраняется иммунитет к новым штаммам вируса. Подробнее об этом - в материале.
Сколько времени после заражения COVID-19 действует иммунитет к новым вариантам коронавируса

Согласно результатам исследования, проведённого Орегонским университетом здравоохранения и науки (США), у людей, заражённых SARS-CoV-2, ещё в течение 11 месяцев сохраняется иммунитет к новым вариантам коронавируса. Опубликованы все полученные данные были в издании «Журнал инфекционных заболеваний».

Сколько времени после заражения COVID-19 действует иммунитет к новым вариантам коронавируса

При этом старший автор статьи Билл Мессер подчеркнул, что лучшим вариантом защиты от повторного заражения ковидом является вакцинация. Также прививка защищает тех, кто ещё не болел коронавирусом, от заражения, тяжёлого течения болезни и смерти от COVID-19.

В ходе исследования учёные провели анализ крови, взятой у 24 человек с SARS-CoV-2. Болели при этом пациенты с разной степенью тяжести. Оказалось, что у всех заражённых в крови присутствовали В-клетки памяти, которые вырабатывают антитела против коронавируса. При этом данные клетки не только реагировали на вирус SARS-CoV-2, но и могли распознавать подозрительные варианты этого вируса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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