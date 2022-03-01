Сколько времени после заражения COVID-19 действует иммунитет к новым вариантам коронавируса

При этом старший автор статьи Билл Мессер подчеркнул, что лучшим вариантом защиты от повторного заражения ковидом является вакцинация. Также прививка защищает тех, кто ещё не болел коронавирусом, от заражения, тяжёлого течения болезни и смерти от COVID-19.

В ходе исследования учёные провели анализ крови, взятой у 24 человек с SARS-CoV-2. Болели при этом пациенты с разной степенью тяжести. Оказалось, что у всех заражённых в крови присутствовали В-клетки памяти, которые вырабатывают антитела против коронавируса. При этом данные клетки не только реагировали на вирус SARS-CoV-2, но и могли распознавать подозрительные варианты этого вируса.

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