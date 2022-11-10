Сколько всего существует систем групп крови: на самом деле не четыре

Учёные из Бристольского университета недавно завершили работу над 44-й системой групп крови под названием Er. То есть в действительности систем групп крови очень много.

Наша кровь состоит из плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. Именно последние определяют системы классификации групп крови.

Эритроциты у разных людей имеют важные различия в форме антигенов, то есть белков и сахаров на поверхности эритроцитов.