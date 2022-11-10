Сколько всего существует систем групп крови: на самом деле не четыре

Сколько всего существует систем групп крови: на самом деле не четыреИх гораздо больше, чем вы думаете
Наверняка вы знаете, что существуют две основные системы, связанные с группой крови. Это система резус-принадлежности и система АВО. Соответственно, группа крови может иметь обозначение A, B, AB или O, а также быть положительной или отрицательной. Но подобных систем групп крови в действительности куда больше.
Учёные из Бристольского университета недавно завершили работу над 44-й системой групп крови под названием Er. То есть в действительности систем групп крови очень много.
Наша кровь состоит из плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. Именно последние определяют системы классификации групп крови.
Эритроциты у разных людей имеют важные различия в форме антигенов, то есть белков и сахаров на поверхности эритроцитов.
Большинство людей в жизни даже не задумывается о том, какая у них группа крови. Но знание своей группы крови может быть важным в двух ситуациях: при переливании крови и во время беременности.
Самой важной группой крови при переливании считается О, то есть первая. Люди с этой группой крови могут давать свою кровь человеку с абсолютно любой группой крови. При этом у тех, у кого группа крови AB, способны получать кровь любой другой группы.
Не так давно была открыта 44-я группа крови. В частности, это были две новые вариации антигена, названные Er4 и Er5.
Группы крови могут определяться и по системе групп крови Kell, системе Даффи, MNS и пр.