Сколько яиц в сутки нужно есть, чтобы получать достаточно витамина D

Сколько яиц в сутки нужно есть, чтобы получать достаточно витамина DРассказали учёные
Недавнее исследование Института физической активности и питания Университета Дикина (IPAN) показало, что если съедать зимой всего по одному яйцу, то это будет поддерживать баланс витамина D в организме.
Из-за недостатка витамина D человек может столкнуться со слабостью в мышцах, болями, усталостью, перепадами настроения. Также из-за дефицита этого вещества повышается риск заражения респираторными инфекциями и вероятность развития остеопороза (при таком состоянии уменьшается плотность костей). Есть и другие болезни, которые возникают у людей, получающих недостаточное количество витамина D: депрессия, болезнь Альцгеймера, гипертония, диабет второго типа.
Считается, что самый простой способ получить витамин D - постоять под солнечными лучами. Однако у некоторых людей (например, у темнокожих, у тех, кто вынужден постоянно находиться в помещении, кто закрывает тело по культурным и религиозным причинам) нет такой возможности и они испытывают недостаток этого витамина в любое время года.
Недавно проведённое исследование показало, что употребление семи яиц в неделю помогает привести в норму уровень витамина D в зимние месяцы. В этом эксперименте принял участие 51 один взрослый. Возраст испытуемых составлял от 25 до 40 лет. Все они были разделены на три группы, каждая из которых употребляла в течение 12 недель два, семь или 12 яиц в неделю.
Также выяснилось, что добавление одного яйца в сутки в рацион не оказало сильного влияния на уровень холестерина в крови.
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