Скорее всего, вы храните картошку неправильно. И это опасно для здоровья

Ранее считалось, что хранение сырого картофеля при низких температурах приводит к образованию дополнительных сахаров, которые превращаются в вызывающий рак акриламид при жарке или запекании. Но теперь потребительская группа Which? обновил свои рекомендации, опираясь на последние исследования.

Лучше всего хранить картофель именно в холодильнике. Так он будет пригоден в пищу дольше. А вот среди продукты, которые не стоит охлаждать, огурец, бананы и хлеб.