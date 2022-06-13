Скорее всего, вы неправильно ухаживаете за кожей. И вот почему

Худшим же средством для кожи, которое можно сделать в домашних условиях, считается лимонный сок. Если его нанести на кожу, то это приведёт к раздражению и появлению пигментации.

Есть мнение, что яблочный уксус помогает избавиться от прыщей и пигментации. Но это миф, так как у него тот же эффект при нанесении на кожу, что и у лимонного сока.

А вот улучшить состояние кожи вы сможете при помощи пакетиков зелёного чая. Доктор Филлипс отмечает, что такой чай будет полезен для кожи, если его в охлаждённом виде налить в пульверизатор и использовать как тонер перед увлажнением кожи. К тому же он действует как антиоксидант и средство от воспаления.

Ни в коем случае нельзя наносить на кожу и зубную пасту. Дело в том, что в ней есть ингредиенты, которые лишь повредят кожу.

По мнению доктора Филлипса, для эффективного ухода за кожей нужно соблюдать несколько правил. Это ежедневное получение витаминов A, B, C, E, SPF, здоровое питание, регулярные занятия спортом.

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