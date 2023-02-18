Фитнес и здоровье
13:00, 18 февраля 2023
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Скоро Байден решит, будет ли запрещён импорт Apple Watch в США

Компания лоббирует свои интересы

В прошлом месяце судья Комиссии по международной торговле США (ITC) постановил, что Apple нарушила патент, принадлежащий производителю медицинского оборудования AliveCor, функцией измерения кислорода в крови на Apple Watch. Теперь у «яблочной» компании могут быть проблемы.

Скоро Байден решит, будет ли запрещён импорт Apple Watch в США

Фото: Unsplash

То, что Apple использовала патент без разрешения, может привести к запрету на импорт, который заблокирует поставки Apple Watch в США. Как пишут СМИ, чтобы запрет был отменён, потребуется помощь президента Джо Байдена. И чтобы добиться этого, компания увеличила свои усилия по лоббированию на «очень высоком уровне».

Издание Phonearena отмечает, что к следующему понедельнику президент должен будет решить, наложить ли вето на запрет на импорт или передать дело в зал суда.

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