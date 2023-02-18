Скоро Байден решит, будет ли запрещён импорт Apple Watch в США

То, что Apple использовала патент без разрешения, может привести к запрету на импорт, который заблокирует поставки Apple Watch в США. Как пишут СМИ, чтобы запрет был отменён, потребуется помощь президента Джо Байдена. И чтобы добиться этого, компания увеличила свои усилия по лоббированию на «очень высоком уровне».

Издание Phonearena отмечает, что к следующему понедельнику президент должен будет решить, наложить ли вето на запрет на импорт или передать дело в зал суда.