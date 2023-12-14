Скрытое аутоиммунное заболевание оказалось связано с проблемами с зубами

Исследователи обнаружили своеобразную аутоиммунную реакцию у людей с APS-1, редким генетическим заболеванием. В то время как молочные зубы формируются нормально, коренные зубы демонстрируют неправильное развитие эмали из-за аномалии иммунной системы. Эта аномалия, связанная с мутациями в гене аутоиммунного регулятора (Aire), препятствует правильному представлению белков, связанных с эмалью, Т-клеткам иммунной системы во время развития.

Поразительно, но параллельное явление было выявлено у детей с целиакией, когда антитела, нацеленные на белки в кишечнике, могут непреднамеренно нарушить производство эмали. Исследование также вызывает опасения по поводу потребления молочных продуктов, предполагая, что высокий уровень к-казеина, молочного белка, может вызвать иммунный ответ, вредный для эмали.

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