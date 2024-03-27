Скрытое повреждение мозга повысило риск инсульта и слабоумия

Эти изменения в мозге, часто не обнаруживаемые без визуализации, могут значительно повышать риск развития инсульта и деменции. Примечательно, что эти изменения встречались даже у тех, кто ранее не переживал инсульта. «Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями гораздо чаще имеют эти скрытые проблемы с сосудами», — объясняет Зиен Чжоу, ведущий автор исследования. «Однако они часто остаются незамеченными, потому что обычное сканирование мозга не является стандартной практикой, если только инсульт уже не произошел».

Исследование было посвящено пяти распространенным сердечным заболеваниям: мерцательной аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, заболеваниям сердечных клапанов и PFO (отверстие в сердце).

Примерно у трети участников с заболеваниями сердца были обнаружены признаки немого инфаркта мозга (НИМ) — разновидности инсульта без явных симптомов. У четверти наблюдались лакуны — небольшие полости, образованные мертвой нервной тканью из-за закупорки или утечки крови в мелких артериях. У двух третей наблюдались поражения белого вещества, указывающие на повреждение защитного слоя, окружающего нервные волокна. У четверти наблюдались бессимптомные микрокровоизлияния — крошечные кровоизлияния в ткани мозга. Более чем у половины наблюдалась атрофия мозга — уменьшение размеров мозга из-за потери нейронов или ослабления связей.

Важно отметить, что распространенность этих скрытых изменений мозга была одинаковой независимо от предшествующего инсульта или пола. Доктор Чжоу подчеркивает, что болезни сердца вносят основной вклад в эту «хрупкость мозга».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.