Следующие часы Apple научатся измерять уровень сахара в крови

Это будет коротковолновый инфракрасный датчик, такой тип сенсоров обычно используется в медицинских устройствах. Новые датчики, которые, вероятно, будут установлены под задней панелью Apple Watch, позволят часам измерять количество сахара в крови пользователя.

Сейчас Apple Watch могут измерять уровень насыщенности крови кислородом, частоту сердечных сокращений, ЭКГ, обнаруживать падения. В целом, логичный для Apple шаг — расширять опции здоровья в устройстве.

Стоит отметить, что в настоящее время для измерения уровня сахара в крови используют метод взятия образца крови. Часы Apple сделают эту процедуру неинвазивной.