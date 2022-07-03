Следующие умные часы Apple будут определять у вас лихорадку

Гурмэн говорит, что часы будут обнаруживать именно всплески в температуре тела, а не выдавать конкретные показания. Если признаки лихорадки будут зафиксированы, Apple Watch Series 8 предложат вам поговорить с врачом или измерить температуру термометром.

По информации обозревателя, датчик температуры тела ещё должен пройти внутреннее тестирование, и если это произойдёт, Apple, как ожидается, включит эту функцию в Watch Series 8, а также, по слухам, в «защищённые» умные часы для спортсменов-экстремалов. Однако в будущих Apple Watch SE начального уровня, скорее всего, датчика не будет.