Следующие умные часы Apple будут определять у вас лихорадку

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Следующие умные часы Apple будут определять у вас лихорадкуУ них будет датчик температуры
Согласно отчёту обозревателя Марка Гурмэна (Mark Gurman) из Bloomberg, грядущие Apple Watch Series 8 будут оснащены датчиком температуры тела, который сможет определить, есть ли у вас лихорадка.
Гурмэн говорит, что часы будут обнаруживать именно всплески в температуре тела, а не выдавать конкретные показания. Если признаки лихорадки будут зафиксированы, Apple Watch Series 8 предложат вам поговорить с врачом или измерить температуру термометром.
По информации обозревателя, датчик температуры тела ещё должен пройти внутреннее тестирование, и если это произойдёт, Apple, как ожидается, включит эту функцию в Watch Series 8, а также, по слухам, в «защищённые» умные часы для спортсменов-экстремалов. Однако в будущих Apple Watch SE начального уровня, скорее всего, датчика не будет.