Слишком большое количество белка оказалось вредным для артерий

В ходе нового исследования, сочетавшего эксперименты с участием людей и лабораторных мышей, выяснилось, что получение более 22% пищевых калорий из белка может привести к повышенной активации иммунных клеток. Эти клетки играют важную роль в образовании атеросклеротических бляшек и повышают риск возникновения атеросклероза.

Помимо этого, учёные обнаружили, что аминокислота лейцин имеет большое значение в управлении патологическими путями, связанными с атеросклерозом или жёсткими, затвердевшими артериями.