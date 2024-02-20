Слишком большое количество белка оказалось вредным для артерий

Слишком большое количество белка оказалось вредным для артерийРезультаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Metabolism
В ходе нового исследования, сочетавшего эксперименты с участием людей и лабораторных мышей, выяснилось, что получение более 22% пищевых калорий из белка может привести к повышенной активации иммунных клеток. Эти клетки играют важную роль в образовании атеросклеротических бляшек и повышают риск возникновения атеросклероза.
Помимо этого, учёные обнаружили, что аминокислота лейцин имеет большое значение в управлении патологическими путями, связанными с атеросклерозом или жёсткими, затвердевшими артериями.
Почти ¼ населения США получает более 22% всех ежедневных калорий только из белка. Причём учёные также обнаружили, что такое потребление белка может отрицательно повлиять на макрофаги, которые отвечают за очистку клеточного «мусора». В результате этот «мусор» накапливается внутри сосудов и со временем ухудшает состояние атеросклеротических бляшек. В первую очередь ответственна за аномальную активацию макрофагов и риск атеросклероза аминокислота лейцин, которая содержится в продуктах животного происхождения (говядина, яйца и молоко).
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