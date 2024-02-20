Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2024, 16:30
1 мин.

Слишком большое количество белка оказалось вредным для артерий

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Metabolism
Учёные из Медицинской школы Университета Питтсбурга выяснили, что слишком большое количество белка в пище может повысить вероятность развития атеросклероза. Также они определили механизм, благодаря которому это всё происходит.

В ходе нового исследования, сочетавшего эксперименты с участием людей и лабораторных мышей, выяснилось, что получение более 22% пищевых калорий из белка может привести к повышенной активации иммунных клеток. Эти клетки играют важную роль в образовании атеросклеротических бляшек и повышают риск возникновения атеросклероза.

Помимо этого, учёные обнаружили, что аминокислота лейцин имеет большое значение в управлении патологическими путями, связанными с атеросклерозом или жёсткими, затвердевшими артериями.

Слишком большое количество белка оказалось вредным для артерий
© Integris Health

Почти ¼ населения США получает более 22% всех ежедневных калорий только из белка. Причём учёные также обнаружили, что такое потребление белка может отрицательно повлиять на макрофаги, которые отвечают за очистку клеточного «мусора». В результате этот «мусор» накапливается внутри сосудов и со временем ухудшает состояние атеросклеротических бляшек. В первую очередь ответственна за аномальную активацию макрофагов и риск атеросклероза аминокислота лейцин, которая содержится в продуктах животного происхождения (говядина, яйца и молоко).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.