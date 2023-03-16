Слишком много спите? Вот почему так может быть

Вообще потребность во сне у различных людей может быть разной в зависимости от их возраста, болезней, стресса или уровня физической активности. Эксперты из Американской академии медицины сна говорят, что школьникам нужно спать 9 часов в сутки, подросткам - 8-10 часов. Взрослым же может потребоваться 7 или больше часов. Существуют также взрослые, которым требуется сна больше, чем остальным: 10-12 часов. И это не потому, что у них проблемы со здоровьем, а просто из-за их естественной биологической предрасположенности.

Вам может потребоваться сна больше, чем обычно, по нескольким причинам. Это увеличение количества физической активности, смена часовых поясов, стресс, период во время операции или болезни и после них. В статье, опубликованной в журнале The Lancet Respiratory Medicine, также отмечается, что благодаря более продолжительному сну после вакцинации можно улучшить выработку антител и общий иммунный ответ.

Пересыпание способны вызвать и психические болезни. Например, какая-то травма или депрессия.

К пересыпанию приводят нарушения сна вроде апноэ во сне или нарколепсии.

Недавние научные исследования демонстрируют, что между низким уровнем витамина В и пересыпанием есть связь. А ещё со слишком большим количеством сна связано злоупотребление психоактивными веществами. Если у человека ожирение или какие-то хронические заболевания, то это тоже может способствовать пересыпанию.

Наконец, пересыпание может быть вызвано отменой лекарств или приёмом определённых препаратов.

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