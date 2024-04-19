Сложная работа оказалась защитой от ухудшения памяти на протяжении всей жизни

Хотя исследование не может окончательно доказать, что сложная работа предотвращает развитие MCI, оно показывает четкую связь. Исследователи из Университетской больницы Осло в Норвегии изучили более 7000 участников и классифицировали их работу по когнитивным требованиям.

Исследование проводилось по мере старения участников, а после 70 лет они оценивали свою память и мышление с помощью тестов. У тех, кто занимал рабочие места с наименьшими когнитивными нагрузками (разносчики почты, охранники), уровень MCI был значительно выше (42%) по сравнению с теми, кто занимал высокостимулирующие рабочие места (учителя, программисты) — 27%.

Однако в исследовании признаются ограничения. Названия должностей не всегда отражают реальные рабочие задачи, а индивидуальный опыт в рамках одной роли может быть разным. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить конкретные аспекты сложной работы, которые обеспечивают наибольшую защиту от когнитивного спада.

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