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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 апреля 2024, 15:29
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Сложная работа оказалась защитой от ухудшения памяти на протяжении всей жизни

Имейте в виду
Новое исследование показывает, что работа, требующая умственных усилий, может принести неожиданную пользу, а именно снизить риск возникновения проблем с памятью и мышлением в более позднем возрасте. Исследование, опубликованное в журнале Neurology®, выявило связь между работой, требующей больших познавательных усилий, и снижением вероятности развития легких когнитивных нарушений (MCI) после 70 лет.
Сложная работа оказалась защитой от ухудшения памяти на протяжении всей жизни
© Ferra

Хотя исследование не может окончательно доказать, что сложная работа предотвращает развитие MCI, оно показывает четкую связь. Исследователи из Университетской больницы Осло в Норвегии изучили более 7000 участников и классифицировали их работу по когнитивным требованиям.

Исследование проводилось по мере старения участников, а после 70 лет они оценивали свою память и мышление с помощью тестов. У тех, кто занимал рабочие места с наименьшими когнитивными нагрузками (разносчики почты, охранники), уровень MCI был значительно выше (42%) по сравнению с теми, кто занимал высокостимулирующие рабочие места (учителя, программисты) — 27%.

Однако в исследовании признаются ограничения. Названия должностей не всегда отражают реальные рабочие задачи, а индивидуальный опыт в рамках одной роли может быть разным. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить конкретные аспекты сложной работы, которые обеспечивают наибольшую защиту от когнитивного спада.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#работа
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#Мозг