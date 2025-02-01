Слуховые аппараты для вашего носа стали ближе к реальности

Этот цикл позволяет мозгу быстро перестраиваться в зависимости от контекста происходящего, помогая животным решать, как действовать в различных ситуациях.

Профессор Флорин Албеану из лаборатории Колд-Спринг-Харбор объясняет, что животным часто приходится по-разному интерпретировать один и тот же стимул в зависимости от контекста. Например, звук взрыва в кино может ощущаться иначе, чем в реальной жизни. Понимание этих изменений крайне важно для выживания.

В своем исследовании Альбеану и постдок Диего Эрнандес Трехо обнаружили, что сигналы в обонятельной коре мозга, которая обрабатывает запахи, могут также влиять на то, как мозг реагирует на звуки. Они научили мышей ассоциировать вознаграждение с определенными запахами и звуками. Когда правила изменились, мыши быстро адаптировались, демонстрируя, как мозг «обновляет» свое понимание новой информации.