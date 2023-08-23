Смарт-часов от Fitbit не дождешься: им бы выпустить премиальный фитнес-трекер

Смарт-часов от Fitbit не дождешься: им бы выпустить премиальный фитнес-трекерСчитает обозреватель 9to5Google
По словам Абнера Ли из 9to5Google, фокус компании Fitbit смещается в сторону разработки часов Pixel Watch. В недавно выпущенных Sense 2 особое внимание уделяется медицинским функциям, в то время Google Assistant и некоторые другие приложения, были урезаны. По его мнению, компании стоит уделить внимание премиальному сегменту фитнес-трекеров.
Ожидается, что в готовящихся к выпуску часах Pixel Watch 2 появятся усовершенствованные функции отслеживания стресса и датчик температуры кожи от более продвинутых устройств Fitbit. В то время как трекеры Fitbit, такие как Charge 5, Inspire 3, Luxe и Ace 3, как ожидается, будут иметь среднесрочное и долгосрочное будущее, приоритетом компании в настоящее время является создание смарт-часов премиум-класса.
Несмотря на этот сдвиг, Ли считает, что Fitbit стоит рассмотреть возможность создания фитнес-трекера премиум-класса с расширенными функциями, чтобы удовлетворить запросы пользователей, ищущих баланс между Pixel Watch и нынешними Charge 5.