Смарт-часов от Fitbit не дождешься: им бы выпустить премиальный фитнес-трекер

Ожидается, что в готовящихся к выпуску часах Pixel Watch 2 появятся усовершенствованные функции отслеживания стресса и датчик температуры кожи от более продвинутых устройств Fitbit. В то время как трекеры Fitbit, такие как Charge 5, Inspire 3, Luxe и Ace 3, как ожидается, будут иметь среднесрочное и долгосрочное будущее, приоритетом компании в настоящее время является создание смарт-часов премиум-класса.

Несмотря на этот сдвиг, Ли считает, что Fitbit стоит рассмотреть возможность создания фитнес-трекера премиум-класса с расширенными функциями, чтобы удовлетворить запросы пользователей, ищущих баланс между Pixel Watch и нынешними Charge 5.