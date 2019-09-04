Смарт-часы ASUS VivoWatch умеют снимать кардиограмму

На выставке IFA 2019 компания ASUS представила новое носимое устройство VivoWatch SP. Как отмечает производитель, модель сочетает в себе функции умных часов и фитнес-трекера, оснащено встроенными ЭКГ- и ФПГ-датчиками медицинского уровня.
Используя систему из электрокардиографических датчиков и фотоплетизмографического сенсора, VivoWatch SP позволяет в реальном времени отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, индекс состояния нервной системы, уровень стресса и кровяного давления. Технология HealthAI служит для круглосуточного и долговременного отслеживания изменений артериального давления и анализа состояния организма. Она также может давать ценные советы по поддержанию здорового образа жизни.
Встроенный модуль GPS отслеживает перемещения владельца и позволяет просматривать их в приложении ASUS HealthConnect вместе с другой собранной статистикой о скорости, преодоленном расстоянии, продолжительности тренировок и т.п. Можно задать темп тренировки в приложении, тогда VivoWatch SP будет контролировать темп бега владельца и предупреждать вибросигналом, если обнаружит отклонение от заданного значения.
Также в приложении можно выбрать различные цели для спортивных занятий и отслеживать прогресс на пути к их достижению. Встроенный альтиметр и датчик измерения уровня кислорода в крови может сообщать владельцу о высоте, на которой он находится, и уровне насыщения крови кислородом.
С VivoWatch SP можно плавать и нырять на глубину до 50 метров (5 атмосфер), а аккумулятор устройства рассчитан на 14 дней автономной работы.